الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير كندي: وادي الملوك بالأقصر من افضل الوجهات السياحية المبهرة في مصر

وادي الملوك
وادي الملوك

أفرد موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، تقريرا عن وادي الملوك والملكات بالأقصر، ووصفه بأنه من افضل الوجهات السياحية في مصر، مشيرا إلى أن الأقصر بوابة للعديد من المعالم الأثرية الأكثر شهرة وجمالا في العالم.

وقال التقرير إن الأقصر تعد بوابة للعديد من المعالم الأثرية الأكثر شهرة في مصر، مثل معبد أبو سمبل  والعديد من المعابد المصرية القديمة، الأكثر إثارة للإعجاب التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

و أوضح الموقع الكندي أن أهرامات الجيزة مثيرة للإعجاب لدرجة أنها أبهرت الناس لقرون (الهرم الأكبر في الجيزة هو أحد عجائب الدنيا السبع)، وكانت حتى وجهات سياحية خلال العصر الروماني ، وكانت الأهرامات هي أعلى المباني في العالم منذ آلاف السنين.

وتابع التقرير، أن وادي الملوك ووادي الملكات عكس ذلك، من فوق سطح الأرض ، تعتبر من أكثر المواقع الأثرية روعة في مصر، حيث يقع وادي الملكات في الأقصر - واحدة من أفضل الوجهات في مصر وتشتهر بمعابدها الرائعة.

اوضح أن الطريقة التي دفن بها الفراعنة والزوجات كانت هي إعدادهم للآخرة، لضمان حصول الملكات على ما يحتاجون إليه (أو يريدون) في الآخرة ، تم دفنهم مع كنوزهم وملابسهم وضرورياتهم (مثل الطعام والشراب)، لطالما كانت هذه أهدافًا مغرية لنابشي وسارقي القبور، لذا ومن أجل  للمساعدة في حمايتها، تم بناء المقابر بطريقة منفصلة بحيث لا يجدها اللصوص.

أفضل الوجهات السياحية العصر الروماني العصور المصرية القديمة العصور المصرية المعابد المصرية المواقع الأثرية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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