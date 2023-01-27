الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

معسكر تثقيفى واختبارات نظرية وعملية لحكام الدرجة الأولى

معسكر الحكام
معسكر الحكام

تعكف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حاليا على وضع برنامج شامل لتطوير التحكيم المصري وتقديمه لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام في أقرب فرصة، بصرف النظر عن وجود خبير أجنبي من عدمه، حيث يشمل البرنامج تطوير كافة أوجه أنشطة حكام كرة القدم في مصر.

وانتهت أيضا اليوم فاعليات معسكر "الحكام" لحكام الدرجة الأولى، حيث يهدف المعسكر التثقيفي إلى شرح قانون كرة القدم وتعديلاتها، وتدريبا عمليا واختبارات نظرية وعملية ويويو تيست، والذي أقيم تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية  برئاسة الكابتن محمد فاروق  والكابتن مجدي رزق وحمدي القاضي وياسر محمود أعضاء اللجنة، فيما أقيم الجانب البدني تحت إشراف الكابتن محمد أبوخاطر مدير إدارة اللياقة البدنية والكابتن سعد أبوزيد المعد البدني، والدكتورة مريم شحاته المعد البدني، وبمشاركة الكابتن سعيد عبدالغفار والكابتن ايمن دجيش عضوا اللجنة السابق. 

وحضر المعسكر الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والذى أكد دعمه الكامل ومجلس الإدارة للحكام ولجنة الحكام الرئيسية، وأكد أيضا دعمه لعملها وجهودها المبذولة الذي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التحكيم المصري.

وتأتى هذه التحركات من جانب لجنة الحكام بعد استقالة الإنجليزى مارك كلاتنبيرج من منصبه كرئيس للجنة، حيث منح مسئولو الجبلاية ، محمد فاروق نائب رئيس اللجنة الصلاحيات الكاملة، برغم التأكيد على نية الجبلاية فى التعاقد مع خبير أجنبى كبديل لكلاتنبيرج، ليقوم بمهمة إدارة منظومة التحكيم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

اتحاد المصري لكرة القدم استاذ إشراف أعضاء اللجنة اختبارات أجنبي الارتقاء اختبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

مرتضى منصور: فيريرا لن يرحل عن الزمالك وسيتولى هذا المنصب

بأسعار السلع.. أماكن معرض أهلا رمضان فى القليوبية

الدفع بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مخزن كيماويات بشبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟