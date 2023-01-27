معسكر تثقيفى واختبارات نظرية وعملية لحكام الدرجة الأولى

تعكف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حاليا على وضع برنامج شامل لتطوير التحكيم المصري وتقديمه لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام في أقرب فرصة، بصرف النظر عن وجود خبير أجنبي من عدمه، حيث يشمل البرنامج تطوير كافة أوجه أنشطة حكام كرة القدم في مصر.

وانتهت أيضا اليوم فاعليات معسكر "الحكام" لحكام الدرجة الأولى، حيث يهدف المعسكر التثقيفي إلى شرح قانون كرة القدم وتعديلاتها، وتدريبا عمليا واختبارات نظرية وعملية ويويو تيست، والذي أقيم تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن محمد فاروق والكابتن مجدي رزق وحمدي القاضي وياسر محمود أعضاء اللجنة، فيما أقيم الجانب البدني تحت إشراف الكابتن محمد أبوخاطر مدير إدارة اللياقة البدنية والكابتن سعد أبوزيد المعد البدني، والدكتورة مريم شحاته المعد البدني، وبمشاركة الكابتن سعيد عبدالغفار والكابتن ايمن دجيش عضوا اللجنة السابق.

وحضر المعسكر الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والذى أكد دعمه الكامل ومجلس الإدارة للحكام ولجنة الحكام الرئيسية، وأكد أيضا دعمه لعملها وجهودها المبذولة الذي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التحكيم المصري.

وتأتى هذه التحركات من جانب لجنة الحكام بعد استقالة الإنجليزى مارك كلاتنبيرج من منصبه كرئيس للجنة، حيث منح مسئولو الجبلاية ، محمد فاروق نائب رئيس اللجنة الصلاحيات الكاملة، برغم التأكيد على نية الجبلاية فى التعاقد مع خبير أجنبى كبديل لكلاتنبيرج، ليقوم بمهمة إدارة منظومة التحكيم فى مصر خلال الفترة المقبلة.