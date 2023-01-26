الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شادي شاش لمتسابقة التقديم في «الدوم»: عيبكم واحد إنكم بتحفظوا

شادي في الدوم
شادي في الدوم

تقدمت مجموعة من المواهب في فئة التقديم التليفزيوني في برنامج “الدوم” إلا أن شادي شاش عضو لجنة التحكيم توقف عند بعض أخطاء المتسابقين قائلا لإحدى المتسابقات التي توقفت أثناء حديثها، "عيبكم واحد نفس الغلطة إنكم بتحفظوا ليه بتحفظوا ادخلوا بورقة".

وبدأت مساء اليوم الخميس، حلقة الليلة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب عبر قناة DMC وهو البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم حلقة الليلة الكثير من المواهب الشابة في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل بمحافظات القاهرة الكبرى وبني سويف والفيوم بعد أن تجول بالمحافظات المصرية على مدار الحلقات الماضية وحقق الموسم الثاني في بدايته نجاحًا كبيرًا.

حلقة اليوم من برنامج الدوم

واسترضت حلقة اليوم عدد من المتقديمن أمام مبنى الاختبار، وبدأت الحلقة من خلال المتسابقة أماني سمير التي قالت إنها تشجعت وحبت الفن من خلال عائلتها إلا أن تحولا حدث بعد وفاة عائلتها عبر 3 أفراد.

وقدمت أماني أغني تجربة غنائية مميزة للغاية واشاد بها الدكتور محمد أبو الخير قائلا "الله الله" ليطلب منها أغنية لذكرى فتقدم "وحياتي عندك" بأداء مبهر ليقول لها ".

وخلال الحلقة السابقة قدم البرنامج فقرة حوارية مع الإعلامية مريم حسن، التى فازت فى الموسم الأول من البرنامج، لتقدم الأخيرة رسالة لشباب الموسم الثانى، قائلة: "استعدوا كويس أوى، وخدوا بالأسباب، وإوعوا تخافوا من المسرح، واستعدوا كويس".

وقالت: "أحلى حاجة فى البرنامج مش إنه يطلع الموهبة، لكنه بيفضل وراك وفى ضهرك"، مضيفة: "بقول لكل المتقدمين: اهتموا بوقتكم ونفسكم والأداء، وماتخافوش".

وعن تقديمها مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قالت "فوجئت بإشادة الرئيس السيسي، ولم أجد ما يعبر عن مشاعرى وإحساسى بتلك الكلمات العظيمة"، مشيدة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت أن جائزتها الحقيقية كانت التعيين فى "إكسترا نيوز"، لافتة إلى أنه من اليوم التالى لتعيينها تلقت تدريبًا مميزًا.

حلقة اليوم من برنامج الدوم برنامج الدوم الدوم اليوم الاختبار

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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