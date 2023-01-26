الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول مباريات ليفربول بالدورى الإنجليزى خلال شهري فبراير ومارس 2023

محمد صلاح
محمد صلاح

يتصدر البحث عن مواعيد مباريات ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له مهاجم المنتخب الوطني الأول محمد صلاح، محركات البحث ععبر المحرك العالمي “جوجل”.

يأتي ذلك، بسبب الأداء المتذبذب لـ محمد صلاح والريدز هذا الموسم في مسابقة البريميرلييج موسم “2022- 2023”، خلال الفترة الماضية.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي المرحلة المقبلة

1- وولفرهامبتون في الرابع من فبراير المقبل في تمام الخامسة مساء، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج (نسخة 2022/2023).

2- إيفرتون يوم 13 من الشهر ذاته، في العاشرة مساء، على ملعب "آنفيلد"، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من البريميرليج.

3- نيوكاسل يونايتد يوم 18 فبراير المقبل، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

4- كريستال بالاس يوم 25 فبراير، على ملعب سيلهرست بارك، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، في إطار مباريات الأسبوع الـ25 من البريميرليج.

مواعيد مباريات ليفربول فى شهر مارس

5- مانشستر يونايتد في الخامس من مارس المقبل، على ملعب "آنفيلد"، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

6- بورنموث يوم 11 مارس المقبل، على ملعب فيتاليتي، في تمام الثانية والنصف ظهرًًا، في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة البريميرليج.

7- فولهام يوم 18 مارس المقبل، على ملعب "آنفيلد"، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى الممتاز

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ويتواجد ليفربول الإنجليزي، حاليًا في المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

ويمر “الريدز” بمرحلة سيئة من النتائج المتذبذبة منذ انطلاق النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" وحتى الآن، عكس الموسم الماضي مطلقا، حيث كان ينافس على اللقب حتى أخر جولة.

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