موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى الممتاز

يلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع نظيره ولفرهامبتون ووندرز، ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



ويسعى ليفربول للخروج من أزمة النتائج السلبية التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق الفوز من أجل العودة مرة أخرى للدخول في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، بينما يتطلع ولفرهامبتون لاستغلال الحالة الفنية المهتزة التي يمر بها الريدز خلال الفترة الأخيرة من أجل خطف انتصار يمنحه فرصة الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى، في الموسم المقبل.



ولفرهامبتون تعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية من بطولة الدوري على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالدوري الانجليزي



وتقام المباراة يوم السبت 4 فبراير المقبل على ملعب مولينيو، في تمام الخامسة عصرًا.

ويسعى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ونجم ليفربول لاستعادة حاسة التهديف مرة أخرى بعدما فقدها خلال الجولات الأربعة الأخيرة في بطولة الدوري.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن غضب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، من مستوى عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن كلوب غاضب من تراجع مستوى صلاح هذا الموسم بشكل غريب، وأعطى الضوء الأخضر لإدارة الفريق لبيعه في الصيف إذا وصل إليه عرض.

وأوضح التقرير أن الإدارة ستنفتح على بيع صلاح حال وصول عروض له في الصيف مقابل 70 مليون يورو كحد أدنى.

لعب صلاح مع الريدز هذا الموسم في 29 لقاء سجل 17 هدفا وصنع 6 أخرى.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ولفرهامبتون بالمركز الـ17 في ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة.