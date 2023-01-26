برلماني: زيارة الرئيس للهند فرصة كبيرة لإقامة شراكة اقتصادية بين البلدين

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند هامة للغاية وفرصة كبيرة لإقامة شراكة اقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أن مشاركة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث الهام تقديراً لدور مصر وحفظها على الأمن والسلم والعلاقات التاريخية الممتدة.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للهند تعزّز مكانة مصر وثقلها المؤثر في الدوائر الإقليمية والعالمية، وتوطّد علاقات البلدين، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي، مضيفاً أن الدولة المصرية تكتب تاريخا جديدا على الأراضي الهندية، وأصبحت تقيم علاقات وشراكات قوية مع كبار دول العالم.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الزيارة التاريخية تعد فرصة كبيرة لإقامة شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين حيث أن مصر والهند من أقدم الحضارات وأكثرها عراقة وأصالة، مضيفاً أن هناك اهتمام متبادل بتطوير العلاقات بين البلدين ورفعها إلى درجة الشراكة الاستراتيجية فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والثقافية والسياحية.