الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باولو فونتانى: التعاون بين الحكومة العراقية واليونسكو إيجابى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت منظمة اليونسكو، اليوم، أن التعاون مع الحكومة العراقية لإعداد استراتيجية وخطط للتعليم الوطني.

وقال مدير مكتب يونسكو العراق باولو فونتاني، إن الأولوية في العراق الالتزام بتحسين التعليم والجودة، وإمكانية الوصول وتحقيق الأهداف والتموين والخطط الخاصة بالتعليم، إنه هو الأساس لأي تنمية بشرية ومن حقوق الإنسان وهو من الأمور الأساسية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وأضاف: هناك أهداف نسعى لتحقيقها في تعليم الأطفال، فضلًا عن تقديم المساعدة في التعليم والاستثمار، مشيرًا إلى أن اليونسكو لديها قائمة بأن نسبة 6% من الناتج المحلي للإنفاق العام مخصصة للتعليم.

وتابع "فونتاني" أن اليوم الدولي للتعليم هو يوم الالتزام بمبادئ التعليم، معربًا عن سعادته بوجود عدد من الوزارات في العراق لمناقشة التعليم وتحسينه.

وأشار إلى أن الأطفال في المدارس يواجهون تحديًا، إضافة إلى النزاعات التي حدثت العقد الماضي والتي أثرت عليهم وعلى نوعية التعليم، مبينًا أن تأمين التعليم لا يحل المشاكل، بل بحاجة إلى نوعية التعليم، لضمان إدخال المواطنين في سوق العمل وإدماجهم في المجتمع.

وأكد أن التعاون بين الحكومة واليونسكو إيجابي، والعمل مشترك لتحضير المؤتمر للتحول  الخاص في التعليم، بالإضافة إلى التحضير لاستراتيجية وخطط للتعليم الوطني ودعم كل الوزارات، لافتًا إلى أن اليونسكو تدعم تعليم الأطفال والتعليم المهني والابتدائي والمتوسط والثانوي والتعاون المشترك مع الحكومة لمناقشة خطة السنوات العشر المقبلة.

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وائل لطفي

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