الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام امتحانات نصف العام الدراسى للصف الثانى الثانوى العام بالجيزة

امتحانات
امتحانات

يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة الجيزة امتحانات نصف العام، اليوم الخميس، بأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباح اليوم إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت المدرسي.

وكانت انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي، في جميع المحافظات في الفترة من ١٤ لـ٢٦ يناير، وفقًا لجدول كل محافظة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد إجازة نصف العام الدراسي 2022/ 2023، المقرر رسميًا يوم 28 يناير الجارى، لجميع طلاب صفوف النقل فى المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة، والخاصة لغات، وستنتهى إجازة نصف العام يوم 9 فبراير 2023.

الثاني الثانوي العام التواصل الاجتماع الدراسي الأول العام الدراسي 2022-2023 الصف الثاني الثانوي الرياضيات الرسمية لغات

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