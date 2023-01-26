الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلنت السلطات التونسية إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له - أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت وحدات المنطقتين البحريتين بصفاقس وقرقنة التابعتان لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط عدد 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 150 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق.


وفي سياق متصل ذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه للتصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهات حيدرة وتالة من ضبط 26 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.


وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

أستاذ تمويل: نتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة فى ظل الأوضاع الراهنة

تعرف على منافس وموعد مباراة مصر القادمة فى مونديال اليد

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

رئيس الفرقة الخاصة لـ ذئاب القيصر: ماركر سيتمكن من ضرب دبابات أبرامز تلقائيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟