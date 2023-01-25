أشرف سنجر: مد دول حلف "الناتو" أوكرانيا بالدبابات يجرها للحرب الروسية

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن إعلان البنتاجون زيادة إنتاجه من القاذفات يؤكد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها لن تغير موقفها وأنه لا بد من أن تتراجع روسيا عما أقدمت عليه.

آلية نقل الدبابات لأوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكاي"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نقل الدبابات الأمريكية "إبرامز"، سيكون من خلال بولندا، والتي يتم مد أوكرانيا بالأسلحة من خلالها.

وأكد “سنجر” أن الدفع بهذه الدبابات الهدف منه استنزاف روسيا وإبقاء الحرب مستمرة، مشيرًا إلى أن البنتاجون يرى أن وجود الدبابة في ميدان المعركة الأوكرانية سيساعد في إنقاص القوة العسكرية لروسيا.

وأوضح أن منح أوكرانيا الدبابات من دول حلف الناتو، تؤكد أن هناك عملًا جماعيًا مشتركًا والأمر الأكثر خطورة هو أنه يجر الناتو لهذه الحرب.