الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسمياً .. 5 فبراير قرعة البطولة العربية لأندية الطائرة

قمر
قمر

تحدد يوم 5 فبراير المقبل موعدا لإقامة قرعة البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة المحدد لها الفترة من 18 فبراير و حتى 3 مارس المقبلين .

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة،  في نسختها الـ 41، عن مشاركة 16 ناديا في البطولة العربية للأندية، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر ”البحرين”، نادي بن ياس ”الإمارات”، نادي الوكرة ”قطر”، النادي الاهلي ”قطر”، نادي الزمالك ”مصر”، النادي الأهلي ”مصر”، نادي الميناء ”اليمن”، نادي خيبل المهره ”اليمن”، نادي السيب ”عمان”، نادي كاظمة ”الكويت”، نادي القوات ”فلسطين”، نادي الصداقة ”فلسطين”، نادي مصافي الشمال ”العراق”، نادي السويحلي ”ليبيا”، نادي أهلي طرابلس ”ليبيا”، نادي الكويت ”الكويت”.

ويكثف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة اجتماعاته خلال هذه الفترة للانتهاء من كل الملفات قبل استضافة البطولة، حيث يعقد مجلس الإدارة اجتماعات متواصلة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.

واستخرج مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لشريف الشمرلى المدير الفنى لفريق الزمالك الكارنيه الخاص به قبل إنطلاق البطولة العربية للاندية التى ستقام بالقاهرة خلال الفرتة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين
وتم منح الشمرلى  الكارنيه بشكل مؤقت في حضور مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أحمد عبدالدايم .
وجاء هذا القرار قبل مشاركة الزمالك في البطولة العربية التي ستستضيفها  القاهرة بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.
جدير بالذكر أن  الاتحاد الإفريقي للعبه كان قد قرر في وقت سابق  بإيقاف شريف الشمرلي.

على جانب أخر أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة،  في نسختها الـ 41، مشاركة 16 ناديا في البطولة العربية للأندية، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر ”البحرين”، نادي بن ياس ”الإمارات”، نادي الوكرة ”قطر”، النادي الاهلي ”قطر”، نادي الزمالك ”مصر”، النادي الأهلي ”مصر”، نادي الميناء ”اليمن”، نادي خيبل المهره ”اليمن”، نادي السيب ”عمان”، نادي كاظمة ”الكويت”، نادي القوات ”فلسطين”، نادي الصداقة ”فلسطين”، نادي مصافي الشمال ”العراق”، نادي السويحلي ”ليبيا”، نادي أهلي طرابلس ”ليبيا”، نادي الكويت ”الكويت”.

البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة للكرة الطائرة شريف الشمرلى

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وائل لطفي

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