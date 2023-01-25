خبير اقتصادى يوضح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، قائلًا: "إن المباحثات التي تتم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الهندية ممثلة في رئيس وزراء الهند في الوقت الراهن، بها العديد من الأوجه خاصة التجارة العالمية".

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي الطاهر، أن الإقتصاد العالمي يبحث عن كيفية تغير الأوجه الاقتصادية، والبحث عن فرص استثمارية في العالم الجديد.

وأوضح أن الهند خلال هذا العام 2023، ترأس قمة مجموعة العشرين، لافتًا إلى أن مصر هي الضيف المشارك الأساسي في قمة العشرين، وتزامن مع هذا الأمر يوم الجمهورية الهندية، أو ما يسمى بتأسيس الجمهورية الهندية.

وأشار إلى أن العلاقات تجمعنا بالهند منذ عشرات السنين، وتقدر الهند هذا الأمر تقديرًا سياسيًا، وهو ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية، حيث نرى اليوم لقاء في غاية الأهمية ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وما بين أكبر تجمع لرجال الأعمال في الهند، لافتًا إلى أن الرئيس دائمًا ما يحمل ملف الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والترويج للدولة المصرية للملف الاقتصادي والاستثماري والشراكة مع دول عدة بما فيها الهند.