بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية تقدم نصائح للمواطنين للتعامل مع الهزات الأرضية

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال الذي تعرضت له عدد من المحافظات اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن هناك حزام به نشاط زلزالي من تركيا شرقًا وحتى اليونان ويطلق عليه “القوس الهيليني”.

وأضاف أن زلزال اليوم سجل 6 درجات على مقياس ريختر وشعر به المواطنين في عدة مدن المصرية، مؤكداً أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أنه وارد وقوع زلازل داخل الأراضي المصرية.

وأرجع سبب تأثر عدة مدن مصرية بالزلزال رغم وقوعه في تركيا، لقاعدة علمية تقول “كلما زاد عمق مركز الزلزال كلما زادت الدائرة الجغرافية للشعور به”، مضيفاً أن مركز الزلزال اليوم كان على عمق 54 كيلومتر تحت الأرض، وبالتالي الدائرة الجغرافية للزلزال وصلت لمدن في جنوب القاهرة الكبرى وبعض مدن الدلتا والإسكندرية وبعض أجزاء من بني سويف.

ونصح المواطن في حالة وقوع زلزال بعدم الجري أو القفز من النوافذ مما يعرضه للخطر والآخرين، والتعامل بهدوء، لذلك هناك دليل استرشادي على موقع مجلس الوزراء حول طرق التعامل حال وقوع زلزال.