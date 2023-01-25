موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023.. تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نشر نتائج امتحانات بعض الصفوف على موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت في العام الحالي 2023.



وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الامتحانات إلكترونيا لصف واحد بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، ولصفين بعد نهاية الترم الثاني.

“الدستور” ترصد في التقرير التالي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023.. امتحانات الترم الأول 2023

وتوفر البوابة الالكترونية وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل برقم الجلوس كل من الصف الرابع الابتدائي - الصف الخامس الابتدائي - الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي - الصف الثاني الاعدادي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.



وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 26 يناير، وهو آخر يوم للامتحانات على مستوى مراحل التعليم قبل الجامعي الثلاثة.



وقررت الوزارة أن تستمر الامتحانات بصورة طبيعية يوم 26 يناير الذي هو إجازة رسمية في البلاد؛ لأن الأسبوع التالي داخل ضمن إجازة منتصف العام.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

وبدأت اختبارات الترم الأول 2023 بامتحانات الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية، وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، تلتها امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.



ولا يمتحن طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة في الترم الأول، حيث تكون اختباراتهم في نهاية العام الدراسي.



موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023



وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العام الدراسي الثاني في نشر نتائج الصف الثالث الإعدادي بمختلف المحافظات على موقعها الرسمي، جنبا إلى جنب مع المواقع الرسمية للمحافظات والمديريات التعليمية.



موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023.. الأول والثاني الإعدادي

بينما تترك الوزارة للمدارس والإدارات التعليمية إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي والثانوي والمرحلة الابتدائية، حيث لا تصحح بصورة مركزية ويصعب جمعها بخلاف الشهادات.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة في نهاية العام الدراسي على موقع الوزارة باعتبار أنها تصحح في مقر واحد وتعلن مركزيا أولا.

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