الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وطقس بارد فى الصباح الباكر

طقس بارد
طقس بارد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، ارتفاعًا طفيفًا بالحرارة وطقسًا باردًا في الصباح الباكر، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا  

- القاهرة: العظمى 22  درجة - والصغرى 13 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 22 درجة - والصغرى 14 درجة.

- مطروح: العظمى 20 درجة - والصغرى 13 درجة.

- سوهاج: العظمى 23 درجة - والصغرى 08 درجات.

- قنا: العظمى 24 درجة - والصغرى 10 درجات.

- أسوان: العظمى 26 درجة - والصغرى 11 درجة.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الصباح الباكر شبورة مائية درجات الحرارة

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وائل لطفي

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