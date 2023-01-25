جامعة بني سويف: تكريم طالب بكلية التمريض أعاد مبلغًا ماليًا عثر عليه

كرَّم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 217، الطالب وائل رمضان زكريا بالفرقة الثانية بكلية التمريض، لأمانته، بعد عثوره على مبلغ مالي قدره 3200 جنيه، وقام بتسليمها على الفور إلى الضابط المسؤول، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقام الدكتور منصور بإهدائه شهادة تقدير وقرر إعفائه من مصروفات الفصل الدراسي الأول لأمانته، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه النماذج المشرفة والقدوة الحسنة فى الأمانة والشهامة، مضيفاً أن الجامعة تفتخر بتكريم الطالب لحسن أخلاقه، وتقديراً لموقفه المشرف، مشيدًا بما بدر منه من تصرف نبيل، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به في الأمانة والشرف لكل أبناء الجامعة.