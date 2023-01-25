الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير علاقات دولية: دعوة الهند للرئيس السيسى تعكس مكانة مصر فى الشرق الأوسط

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال مؤتمر مع رئيس وزراء الهند

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن دعوة الهند للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور احتفالات يوم الجمهورية، لها دلالات كثيرة، أولاها التقدير الهندي الكبير لمصر والشعب المصري، ودور الرئيس السيسي، لتحقيق الأمن والاستقرار. 

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترانيوز"، أن الدعوة تعكس مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط  كدولة إفريقية، تمثل بوابة مهمة للهند، وأيضًا تعكس أهمية مصر في ظل هذا التوقيت الذي يشهده العالم من حالة اضطرابات التي فرضتها الأزمات العالمية التي تستدعي مزيد من التعاون في مواجهة تلك التحديات.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن الزيارة مهمة في هذا التوقيت تعكس مكانة ورواسخ العلاقة المصرية الهندية، التي ترجع إلى عشرينيات القرن الماضي، وأن هناك توافقا في القضايا الإقليمية والعالمية بين البلدين، وهناك علاقات جيدة على مدى 7 سنوات بين مصر والهند وتشهد طفرة كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة عقب زيارة الرئيس السيسي الهند للمرة الأولى عام 2015. 

وأكد خبير العلاقات الدولية أن زيارات الرئيس السيسي للخارج دائمًا ما تعود بالتنمية والنفع على المواطن المصري وتجلب الاستثمارات للمشروعات التنموية. 

 

احتفالات يوم الجمهورية أحمد سيد أحمد الأزمات العالمية الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أهمية زيارة الرئيس

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