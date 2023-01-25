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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-1-2023

مواد البناء
مواد البناء

يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت لمعرفة أخر ما وصلت إليه أسعار مواد البناء وتأثيرها على أسعار الوحدات السكنية المختلفة.

 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-1-2023 ومختلف مواد البناء الأخرى.

 

سعر  الحديد اليوم 

حديد عز 28,450 جنيه 
حديد بشاى 28,200 جنيه 
حديد العتال 27,400 جنيه 
حديد عطية 27,150 جنيه 
حديد سرحان 27,100 جنيه 
حديد المراكبى 27,200 جنيه 
حديد المصريين 27,350 جنيه 
حديد الكومى 27,200 جنيه 
حديد المعادى 27,150 جنيه 
حديد العشري 27,350 جنيه 
حديد مصر ستيل 27,350 جنيه 
 

أسعار حديد التسليح للمستهلك بالسوق المحلي بمستهل تعاملات يوم الأحد 22 يناير

أسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المسلح 1,930 جنيه 
أسمنت النصر 1,905 جنيه 
أسمنت وادي النيل 1,840 جنيه 
أسمنت المخصوص 1,900 جنيه 
أسمنت العسكري 1,840 جنيه 
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه 
أسمنت حلوان 1,890 جنيه 
اسمنت السهم 1,840 جنيه 
أسمنت السويدي 1,980 جنيه 
أسمنت المسلة 1,890 جنيه 
العسكري بني سويف 1,830 جنيه 
أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيه 
أسمنت الممتاز 1,935 جنيه 
أسمنت السويس 1,930 جنيه 
أسمنت تايتان 1,880 جنيه
أسمنت سيناء 1,860 جنيه 
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه 
أسمنت المهندس 1,890 جنيه 
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه 
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه 
أسمنت قنا 1,820 جنيه 
أسمنت المصريين 1,760 جنيه 
أسمنت المصري 1,900 جنيه 
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيه 
أسمنت المنيا 1,820 جنيه 
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 
أسمنت البرج 1,890 جنيه 
أسمنت الماكس 1,880 جنيه 
أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 
أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 
أسمنت الصرح 1,970 جنيه
 

سعر الطوب الأحمر اليوم 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه

 

سعر الرمل والزلط اليوم


رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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