«إغماء ثم وفاة».. تفاصيل وفاة طالبة البحيرة شروق خليف داخل لجنة الامتحان

خيم الحزن على محافظة البحيرة وذلك عقب وفاة الطالبة شروق خليف طالبة الشهادة الإعدادية التى توفيت اليوم الثلاثاء أثناء الامتحان.

بحسب البيانات الرسمية المعلنة من مديرية التربية والتعليم فى المحافظة، فقد توفيت الطالبة داخل لجنة مدرسة عبد القادر خليف التابعة للإدارة التعليمية لمركز كفر الدوار، نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء أداء امتحان الشهادة الإعدادية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كشف أصدقاء الطالبة أنه عقب دخولها اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وأضاف الطلاب المقربين منها عبر صفحاتهم على فيس بوك، أن شروق كانت حزينة الأيام الماضية بسبب وفاة شقيقها الذي توفى منذ أسبوعين ماضيين.

وأضاف أصدقاء الطالبة المتوفاة، أنه عقب دخولها فى حالة إغماء تم طلب الإسعاف ونقلها إلى المستشفى ثم توفيت.

وجاء في بيان الإدارة التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “بالنيابة عن جميع العاملين بديوان عام الإدارة ومدارسها نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة شروق خليف محمد حسن، الطالبة بمدرسة عبد القادر خليف، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها، وأسرتها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن جانبه تقدم يوسف فؤاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور وليد زغلول عطية مدير عام إدارة مركز كفر الدوار، وعلاء الدين صبري إسماعيل صدقة، وكيل إدارة مركز كفر الدوار بالتعازي بالعزاء والمواساة لأسرة الطالبة وذلك في بيان صادر على صفحة الإدارة التعليمية بكفر الدوار.