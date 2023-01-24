المستشار القانوني للإنجيلية: تقنين 4 كنائس تابعين للطائفة

قال المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، إنه تم الموافقة اليوم على تقنين أوضاع عدد ٤ كنائس للطائفة الإنجيلية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعًا؛ وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعًا.

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أبوبكر عبدالله، القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها.

وطالبت اللجنة، مسئولي الكنائس التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بالعمل على استيفاء الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية، وتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك، وذلك كضرورة عاجلة، لحين قيام تلك الكنائس باستكمال باقي اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا للكود المطبق في هذه الحالات.

شروط تقنين الكنائس

وتتمثل شروط التقنين في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة، وحال تأكد توافر الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين، يصدر قرار تقنين الأوضاع من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.