الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول صور امتحانات الشهادة الإعدادية عبر صفحات التليجرام

امتحانات
امتحانات

تداولت صفحات الغش الإلكتروني بعض الأسئلة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، على تطبيق "تليجرام"، بعد بدء الامتحانات، صباح اليوم، في عدد من المحافظات.

وتم تداول امتحان نصف العام في مادة الهندسة لمحافظة القاهرة، وأسئلة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، بمحافظة الجيزة، والدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية والعلوم لطلبة محافظة الشرقية والجبر لمحافظة قنا واللغة الإنجليزية لطلاب مدارس كفرالشيخ، وامتحان مادة الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنيا.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات بمديريات التعليم تقوم حاليًّا بتتبع الصور المتداولة من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، على جروبات الغش عبر تطبيق "تليجرام".

ويؤي الطلاب امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، بينما يؤدي الطلاب في محافظة الجيزة امتحان مادة الجبر والإحصاء باللجنة الأولى، التربية الفنية باللجنة الثانية.

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التربية الرياضية استخدام التابلت الدكتور رضا حجازي الدراسات الاجتماعية التربية الدينية الفصل الدراسي الأول

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