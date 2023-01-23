الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إطلاق مؤتمر «الملكية الفكرية: حماية الإبداع فى الجمهورية الجديدة» بمعرض الكتاب 54

مؤتمر الملكية الفكرية
مؤتمر "الملكية الفكرية"

يطلق البرنامج المهنى "برديات 2"؛ مؤتمر"الملكية الفكرية: حماية الإبداع فى الجمهورية الجديدة"؛ وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 54 في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 يناير وحتي 6 فبراير 2023، وتحت شعار "علي اسم مصر" معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"؛ والذى يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى يوم الأربعاء 25 يناير، وتستمر فعاليته حتي 6 فبراير المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد أعلنت عن سعر تذكرة دخول معرض الكتاب، خمسة جنيها فقط رسم الدخول، وهو نفس سعر التذكرة في العام الماضي.

ويمكن لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، زيارة الموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg، لحجز تذكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيا، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.  

ويسمح بدخول كبار السن وذوي القدرات الخاصة وذويهم مجانا معرض الكتاب 2023 وتوفير مسارات خاصة وآمنة لهم، كما تم منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولًا مجانيًا لـ معرض الكتاب 2023 تشجعيًا للطلاب على التمسك بالقراءة والوعى.

يشار إلي أن الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام بمشاركة 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، علي مساحة 80 ألف متر مربع، في خمس صالات كبري للعرض، ومحور شخصية المعرض الرئيسية هذا العام الشاعر صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل الكيلاني. 

برديات 2 الإبداع في الجمهورية الجديدة الملكية الفكرية البرنامج المهني على اسم مصر مركز مصر للمؤتمرات

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