الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. محاكمة المتهم بإصابة طفل بسيارته في الأميرية

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنح الأميرية بالقاهرة، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس طفل، عندما كان يقود سيارته بسرعة جنونية.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى «يوسف» في العقد الثاني من العمر بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.

تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه.

محكمة جنح أولى جلسات محاكمة المتهم دهس طفل

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