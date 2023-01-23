غدا.. محاكمة المتهم بإصابة طفل بسيارته في الأميرية

تنظر محكمة جنح الأميرية بالقاهرة، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس طفل، عندما كان يقود سيارته بسرعة جنونية.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى «يوسف» في العقد الثاني من العمر بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.

تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه.