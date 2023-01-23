رسميًا.. مانشستر سيتى يضم موهبة الأرجنتين حتى 2028

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا اليوم الاثنين، تعاقده مع الأرجنتيني ماكسيمو بيروني قادمًا من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وأكد النادي في بيانه الرسمي: “يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع ماكسيمو بيروني قادما من فيليز سارسفيلد، لاعب الوسط سينضم لنا بعد المشاركة في كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما”.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.



Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity — Manchester City (@ManCity) January 23, 2023

صفقة انتقال ماكسيمو بيروني إلى صفوف مانشستر سيتي، وفقًا للتقارير كلفت خزينة النادي حوالي 8 ملايين دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه فيليز سارسفيلد، بالإضافة إلى الضرائب.

ويُجيد ماكسيمو بيروني اللعب في مركز الوسط الدفاعي، ويلعب بقميص فريق فيليز سارسفيلد من بداية الموسم الحالي 2022-2023.

وشارك الشاب الأرجنتيني، صاحب الـ19 عامًا، في 33 مباراة مع فيليز سارسفيلد، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب ماكسيمو بيروني رفقة فيليز سارسفيلد في ديسمبر 2023.