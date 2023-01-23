الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. مانشستر سيتى يضم موهبة الأرجنتين حتى 2028

ماكسيمو بيروني
ماكسيمو بيروني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا اليوم الاثنين، تعاقده مع الأرجنتيني ماكسيمو بيروني قادمًا من  فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وأكد النادي في بيانه الرسمي: “يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع ماكسيمو بيروني قادما من فيليز سارسفيلد، لاعب الوسط سينضم لنا بعد المشاركة في كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما”.

 

صفقة انتقال ماكسيمو بيروني إلى صفوف مانشستر سيتي، وفقًا للتقارير كلفت خزينة النادي حوالي 8 ملايين دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه فيليز سارسفيلد، بالإضافة إلى الضرائب.

ويُجيد ماكسيمو بيروني اللعب في مركز الوسط الدفاعي، ويلعب بقميص فريق فيليز سارسفيلد من بداية الموسم الحالي 2022-2023.

وشارك الشاب الأرجنتيني، صاحب الـ19 عامًا، في 33 مباراة مع فيليز سارسفيلد، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب ماكسيمو بيروني رفقة فيليز سارسفيلد في ديسمبر 2023.

مانشستر سيتى مانشستر سيتي الإنجليزي الأرجنتيني ماكسيمو بيروني ماكسيمو بيروني بيروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية

مدبولى: تعاون مصر والصومال بمجال الاتصالات يسهم فى دفع نمو الاستثمارات

مصر ترأس اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

إصابة محاميين في انقلاب سيارة على محور الضبعة

سياسات الطاقة المتجددة بمصر تنجح في جذب الاستثمارات

شرطة كاليفورنيا تحقق فى دوافع مطلق النار بمرقص مونتيرى بارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية