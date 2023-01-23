الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد محمود يقود تشكيل الاتحاد السكندرى أمام حرس الحدود بالدورى

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش

أعلن الصربي  زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وحرس الحدود بالدوري

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره حرس الحدود، في تمام السابعة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

 

وشهد  تشكيل زعيم الثغر الأساسي، تواجد الوافد الجديد من الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، محمد محمود في وسط الملعب، بينما يجلس زميله عمار حمدي على مقاعد البدلاء.

 

تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة الحدود بالدورى

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو – محمد محمود – خالد الغندور.

خط الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوف مابولولو – أحمد عادل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من صبحي سليمان وعبدالله نصيب، وجافين ومحمد فارس، وعمار حمدي وأحمد عيد، وإسلام عبدالنعيم وعبدالغني محمد، وأموتو.

 

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود بالدوري الممتاز

 

بينما جاء تشكيل حرس الحدود، بقياده مديره الفني أحمد أيوب كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا – خالد سامي – محمد والي – أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: إبراهيم القاضي – أحمد فيليكس – أحمد قاسم.

خط الهجوم: زيكو – محمود ممدوح – مصطفى جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كريم عماد وحامد الجابري، ومحمد عبدالله ومؤمن عوض، وكوكو وإيمانويل ديفيد، وأحمد علي ومصطفى صبحي.

تشكيل الحدود لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يدير المباراة نادر قمرالدولة حكما للساحة، ويعاونه محمد مجدي السيد حكم مساعد أول، ومحمد أبورحاب حكم مساعد ثان، ومعهم محمود ناصف حكما رابعا، ومصطفي مدحت حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو. 

 

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

 

الصربي زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندرى الدوري الممتاز حرس الحدود اللاعب محمد محمود الجولة الـ15 للدوري الممتاز

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