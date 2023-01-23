كاف يحدد موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد الرسمي لمباراة الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، التي ستجمع الفريقين في مستهل مشوارهما بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك مع شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 10 من شهر فبراير المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا إلى جانب كل من المريخ السوداني، الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري.

وفي الجولة الثانية من مرحلة المجموعات سيتوجه الزمالك لمواجهة المريخ السوداني على أرضه ثم أيضًا في الجولة الثالثة سيخرج لمواجهة الترجي التونسي، ويرتبط الزمالك في الوقت الحالي بمجموعة من المباريات المتتالية في الدوري المصري الممتاز أمام غزل المحلة وفيوتشر وفاركو ثم سيلتقي بعد ذلك مع شباب بلوزداد.

ينهى فريق الزمالك اليوم، الإثنين، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد غزل المحلة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير اليوم ثم يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق. وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وإفريقيا.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.