محافظ بني سويف يتفقد شادر بني عدي ضمن معارض أهلا رمضان

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شادر السلع واللحوم والخضروات بقرية بني عدي، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"التي تنظمها المحافظة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين

جاء ذلك في حضور العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة،النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب ، المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، المهندس رمضان معوض وكيل مديرية التموين.

- متابعة الأسعار ونوعية وجود السلع

وتفقد محافظ بني سويف الشادر،الذي يضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة، مشيداً بمعروضات الشادر الذي يضم معظم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،وتبادل الحديث مع بعض المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

وطالب المحافظ المواطنين بأن يكونوا إيجابيين حيال الإبلاغ عن أي مشكلة تواجههم فيما يتعلق بنقص المعروض أو عدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها، لسرعة اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية من التموين وحماية المستهلك والإدارات المختصة بالمحافظة والوحدات المحلية،مؤكدا على أهمية تجنب بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل بعض المواطنين المتعلقة بتخزين أو الشراء لبعض السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه يفوق احتياجاتهم الفعلية لضمان توافر تلك السلع

وأشار المحافظ إلى أن شادر بني عدي يأتي ضمن تنفيذ خطة المحافظة ، لإقامة معارض وشوادر على مستوى القرى والمدن بواقع 7 معارض رئيسية بعواصم المدن و40 شادراً على مستوى القرى الأم بالمحافظة، للتصدي لموجة غلاء الأسعار،وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار ، خاصة مع كثرة شكاوى أهالينا في القرى من نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن، حيث جاء في مقدمة تلك الأسباب، زيادة تكاليف النقل لإقامةمعارض ومنافذ بيع في 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة.