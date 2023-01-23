الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مشروعات خدمية بمركز الواسطى ببنى سويف

الإجتماع
الإجتماع

ترأس حمادة راضي، رئيس مدينة الواسطى شمال بني سويف، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمركز بحضور نواب رئيس المركز ومديري الإدارات الخدمية على مستوى المركز ورؤساء الوحدات القروية، وباقي أعضاء المجلس التنفيذي.

شهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات التي يجرى تنفيذها، والتي منها إنشاء وتطوير جراج الوحدة المحلية، ووحدة إطفاء الحريق، وتدعيم طراد النيل بعدد من الأعمدة الكهربائية، وغيرها من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، مع عرض موقف الاعتمادات والمصروفات لتلك الأعمال، واطلع رئيس المركز على آخر المستجدات ببنود الخطة، وناقش أيضًا آليات تخطي جميع المعوقات التي قد تعرقل معدلات التنفيذ.

وناقش الاجتماع، تخصيص مساحة 210 أمتار أرض زراعية تبرع لصالح الهيئة القومية للبريد، بناحية عزبة الحجر التابعة لمجلس قروي أبوصير الملق، لإنشاء مكتب بريد، وتخصيص مساحة أكثر من ٢ فدان و٧ قراريط أرض أملاك دولة خارج الزمام بناحية كوم أبوراضى لصالح مديرية الأمن لإنشاء وحدة مرور لخدمة أهالي المركز.

كما تمت مناقشة تخصيص قطعة أرض على مساحة نصف فدان أرض زراعية (إصلاح زراعي) بزمام قمن العروس عزبة حسين سليمان تبرع لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة تعليم أساسى، لاستيعاب الكثافة الطلابية، وخدمة أهالي القرية، بجانب مناقشة ملف إنشاء مدافن على مساحة 100 فدان أرض أملاك دولة خارج الزمام بنطاق كوم أبوراضى التابعة لمجلس قروى إنفسط، وسبل إزالة كل المعوقات لإنهاء كل الإجراءات اللازمة.

أعمدة الكهرباء التربية والتعليم الهيئة القومية للبريد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة المحلية

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