معهد علوم البحار بالغردقة ينظم ورشة عمل «الثروة السمكية بين المعوقات والمأمول»

انطلقت منذ قليل فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر المعوقات والمأمول"، والتي نظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر بالغردقة، لإلقاء الضوء على معوقات تنمية الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، وخاصة الصيد الجائر وكيفية النهوض بالموارد السمكية بالمحافظة.

يأتي ذلك بحضور عدد من المختصين والمعنيين بالمحافظة من مختلف الجهات وذلك لتنفيذ سياسة المعهد لرفع الوعي البيئي، واستكمالًا لمسيرة رفع الوعي البيئي بالبحر الأحمر والتي ينتهجها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تنفيذ الاهتمامات وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعي البيئي.

- المعهد هو الأول في ترتيب المراكز البحثية البحرية على مستوى الشرق الأوسط

وأكد الدكتور هاشم عباس مدكور مدير المعهد، أن معهد علوم البحار يعد الأول في ترتيب المراكز البحثية البحرية في الشرق الأوسط، ونقدم محطات الأبحاث البحرية ويخدم البيئة البحرية والمجتمع المحيط به.

وأضاف "مدكور" أن ورشة العمل ستناقش عدة محاور منها الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر المعوقات والمأمول، مصايد البحر الأحمر الوضع الراهن والرؤية المستقبلية مقدمة من الدكتورة سحر فهمي مهنا رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار.