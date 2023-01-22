الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 آلاف عبوة سمن صناعي تم حجبها بغرض الاحتكار

تموين الغربية
تموين الغربية

وجهت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع وتحري التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع ومكافحة ارتفاع الأسعار بدائرة قسم ثان طنطا.

حيث شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية تشكلت حملة من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين.

ضمت ناصر مصطفى العفيفي والسيد أحمد الحوالة ومحمود حسن برغوث بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعي وسط وغرب الدلتا - وإدارة مباحث تموين الغربية لتفقد الحالة التموينية بقسم أول طنطا) أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط المرور (6000) ستة آلاف كيس سمن نباتى وزن الكيس 350 جرام بداخل إحدى الشقق السكنية بغرض الاحتكار وحجبها عن التداول تم أخذ المضبوطات ونقلها إلى إحدى منافذ الجملة للسلع التموينية بالغربية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بغرض الاحتكار وحجبها عن التداول 350 جرام ارتفاع الأسعار مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل الوزارة النيابة العامة

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