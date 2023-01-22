الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استجابة لـ«مساء dmc».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يبحث حالة الطفل فهد

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة

أعلن برنامج "مساء DMC" ، عن مساعدة وزارة التضامن الإجتماعي لأسرة الطفل فهد وتوفير معاش لهم، حيث قد تبي البرنامج في وقت سابق حالة الطفل فهد وأسرته.

وقالت الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "مساء DMC"، إن أسرة الطفل فهد تحتاج لتوفير شقة، وبالفعل تم التواصل بين المجلس القومى للأمومة وأسرة الطفل فهد، بعد تسليط البرنامج الضوء على قصة الطفل فهد.

وأوضحت، أن البرنامج تواصل مع وزارة التضامن التي أعلنت أنها ستوفر معاش تكافل وكرامة لأسرة الطفل فهد لمساعدتهم على استكمال تعليم أولادهم.

ولفتت، إلى أن البرنامج يتواصل مع وزارة التموين لتوفير بطاقة تموين لأسرة الطفل فهد.

وتناول متابعة المجلس القومى للطفولة والأمومة لحالة الطفل فهد، الطفل الذى ظهر في فيديو يطعم القطط، حيث تبين أن أسرة الطفل فهد تعانى من وضع اجتماعي صعب يتطلب تدخل لمساعدتهم، ومعظم أبنائهم متسربون من التعليم.

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