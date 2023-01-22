الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بركلات الترجيح.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على تاوون فى دور الـ16 بكأس فرنسا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

قاد مصطفى محمد فريقه نانت للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا، بعدما سجل ركلة الترجيح الحاسمة أمام تاوون، ضمن دور الـ32.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث سجل نانت 4 ركلات وأهدر منافسه ركلتي ترجيح.

كانت ركلة ترجيح مصطفى محمد هي الحاسمة، ليقود فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا.

شارك مصطفى محمد في المباراة من بدايتها، وكان اللاعب الأخطر في فريقه على مرمى تاوون في مواجهة كانت فرصها نادرة للغاية لكلا الفريقين.

بهذه النتيجة يتأهل نانت إلى دور الـ16، منتظرًا منافسه لمواصلة رحلة الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.
 

مصطفى محمد نانت تاوون كأس فرنسا

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