وثائق سرية لبايدن.. ما الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض للاستقالة؟

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، الذي شغل المنصب منذ بداية الإدارة الأمريكية للرئيس الأمريكي جو بايدن، يستعد للتنحي عقب خطاب حالة الاتحاد في 7 فبراير المقبل.

فمن المرجح أن يغادر كلاين بعد خطاب الرئيس بايدن عن حالة الاتحاد في 7 فبراير، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة نقلاً عن مسؤولين كبار بالإدارة منذ انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

خليفة كلاين

ولم يتم تعيين خليفة بعد، لكن الأسماء التي تم طرحها تشمل وزير العمل مارتي والش، وكبيرة المستشارين أنيتا دن، ومستشارة السياسة الداخلية سوزان رايس، ومنسق الاستجابة لفيروس كورونا السابق جيف زينتس، وقال المصدر إنه من المتوقع أن يظل كلاين في منصبه الحالي لبعض الوقت لمساعدة خليفته على التأقلم، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

ويعتبر كلاين مستشار قديم لبايدن وكان في المنصب لفترة أطول من أي رئيس أركان لأي رئيس ديمقراطي آخر، وشهد البيت الأبيض تغيرًا ضئيلًا للغاية بين كبار المسؤولين طوال فترة بايدن، مع عدم استقالة أي من مسؤولي الحكومة، وبقي جميع كبار مساعدي بايدن تقريبًا في المنصب.

ما الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض للاستقالة؟

أفاد التقرير الأمريكي أن رحيل كلاين الوشيك في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لمحاولة إعادة انتخابه، الرئيس في طريقه للإشارة إلى أنه سيسعى لولاية أخرى في وقت قريب من حالة الاتحاد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مساعدو بايدن يحتاجوا إلى "تصحيح المسار" عند التعامل مع التحقيق في المستندات، كما أنه من المتوقع أن يسبق خروج كلاين تغييرات أوسع في فريق العمل، حيث يعمل البعض في فترة انتقال البيت الأبيض على حملة إعادة انتخاب عام 2024.

وكان تصنيف الموافقة على بايدن يرتفع ببطء بعد النتائج النصفية الأفضل من المتوقع للديمقراطيين، لكنه انخفض إلى 40%، وهو ما يقترب من أدنى مستوى له، هذا الأسبوع بعد اكتشاف وثائق سرية من فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وحسب شبكة سي ان ان الامريكية، ان رحيل كلاين سيأتي في وقت صعب بالنسبة لبايدن، حيث يحقق مستشار خاص في تعامله مع المعلومات السرية بعد أن كان نائبًا للرئيس، بينما تواجه الإدارة وعائلة الرئيس تدقيقًا جديدًا من قبل مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وأشارت المصادر المطلعة الى أن قراره بالتنحي لا علاقة له بالتحقيق الجاري بشأن الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص ومقر إقامة ديلاوير، مع اتخاذ القرار قبل الإعلان عن المحامي الخاص.

ونوقش رحيل كلاين المتوقع على نطاق واسع داخل وحول البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تكثيف تلك المناقشات - والتكهنات حول من سيحل محل كلاين - في الأيام الأخيرة، وتزامنت هذه المداولات مع الكشف العلني عن وثائق سرية في غير محلها.

وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الموقف إن هناك حساسية حول تجنب الاقتراح الخاطئ بأن رحيل كلاين في نهاية المطاف قد يكون مرتبطًا بطريقة ما بهذا التطور.