رئيس الحزب الاتحادى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب تفاقم الأزمة السياسية بالسودان

كشف رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، يوسف محمد زين، عن أسباب تفاقم الأزمة السياسية بالسودان، قائلًا إن القوى الوطنية كانت جزءًا مؤسسًا للمجلس المركزي، ثم بعضها خرج وبعضها أخرج.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن عام 2019 كان للسودانيين هدف واحد إسقاط النظام الديكتاتوري، مردفًا: "توافقنا أكثر من 95% أن تكون حكومة المرحلة الانتقالية تكنوقراط، الحكومة الأولى كانت قريبة من ذلك، بعد اتفاقية جوبا شكلت الحكومة الثانية وكانت محافظات حزبية، ومن هنا بدأت الصراعات، وظهور ميل للاستئثار من بعض القوى".

وأردف: "ندعو عودة القوى الوطنية لمنصة التأسيس، وأن يجلس كل الفرقاء الذين أسسوا الثورة ليجدوا مخرجًا".