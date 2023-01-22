الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس الحزب الاتحادى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب تفاقم الأزمة السياسية بالسودان

رئيس الحزب الوطني
رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، يوسف محمد زين

كشف رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، يوسف محمد زين، عن أسباب تفاقم الأزمة السياسية بالسودان، قائلًا إن القوى الوطنية كانت جزءًا مؤسسًا للمجلس المركزي، ثم بعضها خرج وبعضها أخرج.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن عام 2019 كان للسودانيين هدف واحد إسقاط النظام الديكتاتوري، مردفًا: "توافقنا أكثر من 95% أن تكون حكومة المرحلة الانتقالية تكنوقراط، الحكومة الأولى كانت قريبة من ذلك، بعد اتفاقية جوبا شكلت الحكومة الثانية وكانت محافظات حزبية، ومن هنا بدأت الصراعات، وظهور ميل للاستئثار من بعض القوى". 

وأردف: "ندعو عودة القوى الوطنية لمنصة التأسيس، وأن يجلس كل الفرقاء الذين أسسوا الثورة ليجدوا مخرجًا".

الحزب الوطني السوداني الأزمة السودانية السودان

مواد متعلقة

بنسبة نجاح 100%..  زويل الصعيد يكشف عن اختراع بديل للطاقة الشمسية بربع التكلفة

بعد تبرعها بممتلكاتها لبناء مسجد.. الحاجة انتصار: «مصر مليانة خير»

أكرم القصاص: الدولة مسئولة عن رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم

«القومى للمرأة»: نسعى لتعميم التجارب الناجحة للمرأة فى مجال الزراعة

الزراعة: إتاحة السلع بتخفيضات تصل لـ40% واللحم البلدى بـ155 جنيها

زيادة حجم السياحة.. مكاسب مصر من اعتماد الجنيه بالبنك المركزى الروسى

التعليم تعلق على «تسريب الامتحانات».. وهذا موقف الامتحانات من إجازة عيد الشرطة

من داخل المستشفى.. حلمي بكر: «لن أتراجع عن محاربة الغوغائية في الفن»

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

مدير مستشفى جامعة الزقازيق يكشف حقيقة قصة «بطلة الشرقية»

بعد المغرب.. «الإفتاء» تستطلع رؤية هلال شهر رجب اليوم

أسعار النيكل اليوم.. الطن يسجل 28585 دولارًا

الجمعة.. انطلاق أولى حلقات برنامج «أيمن وسكر» على شاشة «ON»

«القومى للحوكمة» يشهد تخريج 14 شركة ناشئة

وزارة الدفاع الأوكرانية تنفى اتهامات الفساد الموجهة إليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار السلع في إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة فى إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»