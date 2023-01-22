الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيريرا يقود تدريبات الزمالك استعدادًا لغزل المحلة

فيريرا
فيريرا

تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي.

وحضر فيريرا إلى مقر النادي لقيادة تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعدادَا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غدًا الثلاثاء المقبل ببطولة الدوري.

وتلقى الزمالك خسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر بمسابقة الدوري على ستاد القاهرة.

وجاء موقف فيريرا ليعكس عدم رغبة المدرب في تقديم استقالته من تدريب الزمالك وتمسكه بالبقاء في منصبه بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول.

فيريرا يقود تدريبات الزمالك خساراة الزمالك من الاهلى موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الدورى المصرى اقالة فيريرا اجتماع مجلس ادارة الزمالك

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