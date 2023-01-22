الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

اتحاد كرة القدم يوافق على التعاقد مع إسلام جمال

المعد البدني إسلام
المعد البدني إسلام جمال

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، بالتعاقد مع إسلام جمال، للعمل مع الجهاز الفني في منصب المعد البدني للفريق.

ويشغل إسلام جمال، حاليًا منصب المعد البدني ومخطط الأحمال بقطاع الناشئين بنادي زد.

وسبق لإسلام جمال أن عمل كمخطط للأعمال مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي شارك دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، كما عمل مع فريق المريخ السوداني، عند مشاركته في النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب عمله من قبل في الجهاز الفني لنادي المصري البوسعيدي.

ويمتلك إسلام جمال، الرخصة التدريبية (UEFA B) من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيتواجد إسلام جمال، مع الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب، الذي سيشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة ما بين 19 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

وسيشارك منتخب «الفراعنة»، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم كل من موزمبيق، السنغال، نيجيريا.

وستكون كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، هي المؤهلة إلى لكأس العالم تحت 20 عامًا لعام 2023، والتي ستستضيفها إندونيسيا، خلال الفترة ما بين 20 مايو إلى 11 يونيو.

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