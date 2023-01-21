الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«اللحوم لا تتعفن بداخله».. زاهي حواس يكشف حقيقة قوة الأهرامات

الأهرامات
الأهرامات

كشف الدكتور زاهي حواس، حقيقة قوة الأهرامات الخارقة، قائلاً: «في عام 1977 كانت المرة الأولى التي سافرت فيها إلى أمريكا، وعملت محاضرة في بوسطن، وكان الحضور جميعهم واضعين أهرامات على رأسهم». 

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، «أن أحد الحضور سألني عن قوة الأهرامات، وأنه عندما يتم وضع فاكهة الموز في أٍسفل الأهرامات يصبح ساخناً، فقولت له إن إحنا عندنا مشاكل كتير في مصر، ومش معقول هنركز في الكلام ده». 

وتابع: «عندما نزلت إلى مصر، اشتريت قطعتين من اللحم، ووضعت قطعة من اللحم بالهرم، وقطعة في مكتبي، ووجدت اللحمة التي بالهرم تعفنت أكثر من اللحمة الموجودة في مكتبي».

وأشار إلى أنه عقد مؤتمر أكد خلاله خطأ الشائعات  المتداولة بشأن القوة الخارقة للهرم، وأن عدم تعفن اللحوم بداخله، ونمو النباتات أسرع بجواره شائعات لا أساس لها من الصحة، متابعا: «دائما أقول بأنه لو شخص وقف أمام الأهرامات دون أن يكون دارس، فهو لن يتخيل بأن أشخاص عاديين هم من بنوا الأهرامات». 

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