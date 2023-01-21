«وزيرة اقتصاد أسرتها».. بدء حملة لتوعية المرأة اقتصاديا بالإسماعيلية

يستعد قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لانطلاق الدور التوعوي والتنويري لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي، لبدء حملة "المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها" بالتعاون والشراكة مع مجلة حواء، ومؤسسة دار الهلال، بمجمع الإعلام بالإسماعيلية يوم ٢٤ يناير، ومجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية يوم ٣١ يناير، وبني سويف والقاهرة خلال شهر فبراير المقبل.

يأتي ذلك لتوعية المرأة اقتصاديا بدورها في التعامل مع أي وضع اقتصادي حفاظاً على استقرار أسرتها، ويشارك في الحملة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، النائبة البرلمانية مايسة عطوة، والدكتورة دينا الجندي المحامية والخبيرة في شئون المراة والطفل، والدكتورة هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتورة شيماء إسماعيل خبير التنمية البشرية.

ويعتبر التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر أولوية وطنية لدى الدولة، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية لتمكينها، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 بإطلاق استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادي.