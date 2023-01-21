أعمال شغب فى العاصمة باريس خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم السبت، أعمال شغب خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

وبدأ المتظاهرون في حرق حاويات القمامة وتحطيم إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي، كما بدأ عدد من المعروفين باسم بلاك بلوك، بتحطيم نوافذ البنوك وأجهزة الصراف الآلي وكسر إشارات المرور، كما أطلق عدد منهم الألعاب النارية وألقوا الزجاجات على الشرطة.

وهتف المتظاهرون بهتافات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بينها "تسقط الرأسمالية" و"ماكرون سنقاتل حتى النهاية!"

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها، "خسرت حياتك كلها لكسب المال منها"، "ماكرون في العمل - المتقاعدون في المقبرة"، و"الشباب يقولون لا!"، و"العمل ليلا بعد سن الستين مفيد لصحتك!".

وحمل المتظاهرون رسوما كاريكاتورية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كتب عليها "انهضوا أيها الشيوخ! عمال المستقبل أنتم!".

ووفقا لقناة روسيا اليوم، بلغ أعداد المشاركين قرابة 150 ألف شخص في باريس، وفقاً لمنظمي الاحتجاجات.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص من بينهم ممثلو حركة "السترات الصفراء"، وردد المشاركون هتافات "تقاعد 60!" "ماكرون، لا نريد إصلاحاتك".

موجة احتجاجات جديدة بفرنسا اعتراضًا على إصلاحات نظام التقاعد

وتواجه فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات ضد مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، دعا لها عدد من الأحزاب اليسارية، بعدما رفضها 1.1 مليون شخص بفرنسا مؤخرًا.

وقال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الفرنسية باريس، إن النقابات العمالية أكدت أن أعداد المتظاهرين ضد هذه الإجراءات سيرتفع من 1.1 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع الخميس الماضي، إلى مليوني شخص خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن هناك دعوة شبابية من حزب «فرنسا الأبية» للتظاهر من أجل الاعتراض على مشروع الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الدعوة تجتذب عشرات الآلاف من الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.