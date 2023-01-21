السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أعمال شغب فى العاصمة باريس خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد

مظاهرات فى فرنسا
مظاهرات فى فرنسا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم السبت، أعمال شغب خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

وبدأ المتظاهرون في حرق حاويات القمامة وتحطيم إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي، كما بدأ عدد من المعروفين باسم بلاك بلوك، بتحطيم نوافذ البنوك وأجهزة الصراف الآلي وكسر إشارات المرور، كما أطلق عدد منهم الألعاب النارية وألقوا الزجاجات على الشرطة.

وهتف المتظاهرون بهتافات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بينها "تسقط الرأسمالية" و"ماكرون سنقاتل حتى النهاية!"

txt

كاتبة صحفية: فرنسا أصبحت تشعر بالخطر وتحتاج إلى تقوية جيشها

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها، "خسرت حياتك كلها لكسب المال منها"، "ماكرون في العمل - المتقاعدون في المقبرة"، و"الشباب يقولون لا!"، و"العمل ليلا بعد سن الستين مفيد لصحتك!".

وحمل المتظاهرون رسوما كاريكاتورية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كتب عليها "انهضوا أيها الشيوخ! عمال المستقبل أنتم!".

ووفقا لقناة روسيا اليوم، بلغ أعداد المشاركين قرابة 150 ألف شخص في باريس، وفقاً لمنظمي الاحتجاجات.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص من بينهم ممثلو حركة "السترات الصفراء"، وردد المشاركون هتافات "تقاعد 60!" "ماكرون، لا نريد إصلاحاتك".

txt

خميس أسود فى باريس!

موجة احتجاجات جديدة بفرنسا اعتراضًا على إصلاحات نظام التقاعد

وتواجه فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات ضد مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، دعا لها عدد من الأحزاب اليسارية، بعدما رفضها 1.1 مليون شخص بفرنسا مؤخرًا.

وقال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الفرنسية باريس، إن النقابات العمالية أكدت أن أعداد المتظاهرين ضد هذه الإجراءات سيرتفع من 1.1 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع الخميس الماضي، إلى مليوني شخص خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن هناك دعوة شبابية من حزب «فرنسا الأبية» للتظاهر من أجل الاعتراض على مشروع الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الدعوة تجتذب عشرات الآلاف من الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

باريس أعمال شغب الاحتجاجات نظام التقاعد الرئيس الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

«الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أكثر المناطق عرضة للجفاف خلال الفترة المقبلة

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بسحل طالبا في المعصرة

حملت سفاحا.. السجن 3 سنوات لسائق توكتوك اعتدى جنسيًا على شقيقته الصغرى

محافظ الوادي الجديد: البدء في توسعة طريق «الجمهورية الجديدة» بالداخلة بـ12 مليون جنيه

«الإسكوا»: مسؤولون يؤكدون ضعف أداء بيروت في المرونة الحضرية

والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب توجه رسالة لكهربا قبل مباراة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش