انطلاق برنامج «عصر الشباب» على «إكسترا نيوز»

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «عصر الشباب»، برئاسة تحرير عبدالله رامي على شاشة «إكسترا نيوز»، التابعة لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة.

والبرنامج من تقديم شروق وجدي وحبيبة عمر وسارة سراح وسارة عبدالله، ويعمل على إلقاء الضوء على التجارب الشبابية التي وجدت طريقها في ظل سياسات الدولة الداعمة للشباب، ليصبح البرنامج بمثابة بوصلة لمن يبحثون عن بناء تجاربهم في كل المجالات.

يذاع البرنامج السبت من كل أسبوع 4 عصرا، ويستهدف الوصول للجمهور الشاب بجميع أطيافه ليصبح جسر تواصل يعمل على إيصال صوت الدولة ومؤسساتها إلى الشباب، وصوت الشباب إلى مؤسسات الدولة من خلال استعراض أهم ما قدمته الدولة للشباب من خلال استعراض تجربة النماذج الشابة الناجحة.

كما يستهدف برنامج عصر الشباب أن يكون البرنامج مصدر ثقة لتقديم صوت الشباب للدولة من خلال تلقي رسائلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعرضها ومناقشتها، فضلًا عن العمل على تقديم حلول للمشاكل والظواهر التي تشغل الشباب من خلال الاستعانة بآراء والخبراء حتى لا تفوتنا خبرة الأجيال والعقول التي سبقتنا في مشوار الحياة.

قدمت الحلقة الأولى من البرنامج تجربة تليفزيونية مختلفة، وتم تأسيس استوديو افتراضي في عالم الميتافيرس خاص بالبرنامج، وتم استضافة خالد عمار، الصحفي المتخصص في الواقع الافراضي، كما تم تقديم جولة في الواقع الافتراضي إلى عصر بناة الأهرامات ومعبد الكرنك.