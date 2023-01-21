السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: البدء في توسعة طريق «الجمهورية الجديدة» بالداخلة بـ12 مليون جنيه

توسعة الطرقةبمركز
توسعة الطرقةبمركز الداخلة

أكّد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، البدء في أعمال توسعة الطريق الواصل من ميدان الجمهورية الجديدة حتى مبنى المخابرات بمركز الداخلة، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف بطول ٢.٥ كم وبتكلفة تقديرية ١٢ مليون جنيه. 

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتوسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية الحيوية بالمدن لتحقيق السيولة المرورية ومراعاة التوسعات المستقبلية.

وأوضح الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز، أن الأعمال تشمل توسعة ورصف الطريق من ميدان الجمهورية الجديدة مرورًا بميدان الإسعاف ومسجد التواب الرحيم وشارع الجمهورية وصولًا لمبنى المخابرات، بعرض 9 متر لكل حارة مع ازدواج الطريق في الأماكن التي ليس بها ازدواج، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وفي نفس السياق تواصل مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف شوارع حي المروة وشارع الرحمة بالخارجة، بنسبة تنفيذ بلغت ٧٥٪ من الأعمال؛ لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة رصف وإعادة تأهيل الطرق الداخلية بالأحياء والمناطق التي تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي إليها.

 

وأكد الزملوط، البدء في أعمال تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول ٣ كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو ٩ ملايين جنيه استجابةً لمطالب المواطنين من مستخدمي طريق الخارجة/باريس وحرصًا على سلامتهم.

وجرى البدء في أعمال وضع طبقة الأساس، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف ضمن خطة رفع كفاءة الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع الحوادث بالمنطقة.

 كما تواصل أعمال تطوير منطقة عين بشارة بمدينة الخارجة حيث يجرى حالياً أعمال تركيب الإنترلوك بالحارات والشوارع الداخلية، بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وإزالة مباني الخطورة الداهمة ورصف الطرق ودهان واجهات المنازل.

وجرى الانتهاء من ٧٠٪ من مشروعات التطويرالمستهدفة بالمناطق غير المخططة بالخارجة.

محافظ الوادي الجديد أعمال توسعة الطريق ميدان الجمهورية الجديدة ورفع كفاءة الطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية التوسعات المستقبلية

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