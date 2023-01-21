السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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بأسعار ترضي المواطنين.. توافر السلع في معرض أهلا رمضان بأسوان (فيديو)

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد توافر السلع في معرض "أهلًا رمضان" بأسوان، بأسعار ترضي المواطنين.

وسجل الفلفل الأخضر 10 جنيهًا، والباذنجان 5 جنيهات، كوسة 8 جنيهات، بطاطس 6.5 جنيهًا، وغيرهما.

وقال أحد العاملين بالمعرض: موجودين في المعرض حتى بعد نهاية شهر رمضان المبارك، ولدينا اللحوم البلدي بسعر 130 جنيهًا.

الشكر للرئيس السيسي على جهوده

فيما وجه أحد المواطنين، "الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده بتنفيذ معرض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات، مؤكدًا: الأسعار حلوة جدًا، وقال مواطن آخر: كل الحاجات مخفضة، واشتريت عسل نحل ومكرونات، ونشكر الرئيس السيسي على الأسعار دي".

أسعار ترضي المواطنين توافر توافر السلع اهلا رمضان معرض أهلا رمضان أهلا رمضان بأسوان

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