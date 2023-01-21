يوفنتوس يستأنف ضد حكم خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا اليوم السبت، بيانًا بعد العقوبة القوية التي فرضت عليه بخصم 15 نقطة من رصيده في بطولة الدوري.

وقال بيان يوفنتوس “تنتظر الإدارة نشر الأسباب التي أدت إلى الحكم المعلن بخصم 15 نقطة وإيقاف فيدريكو كيروبيني لـسنة ونصف، بالإضافة للمدراء السابقين بعد ما تم تبرأتهم من العدالة الرياضية”.

وقررت محكمة إيطالية خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عقب تحقيق في انتهاكات أرباح رأس المال.

القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية، يعني أن يوفنتوس سيتراجع من المركز الثالث للحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي للموسم الحالي، رغم أنه من المتوقع أن يتقدم النادي باستئناف على العقوبة.

ومن بين الأشخاص الذين تعرضوا للعقوبة فابيو باراتشي، مدير الكرة الحالي بنادي توتنهام الإنجليزي، والذي تلقى عقوبة الحظر لمدة عامين ونصف العام من اللعبة.

وعلمت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توتنهام يسعى بشكل عاجل للحصول على توضيح بشأن ما إذا كانت العقوبة على باراتشي تمتد خارج إيطاليا أم لا.

وتم توقيع عقوبات على 11 من مسؤولي يوفنتوس السابقين والحاليين بما في ذلك أندريا أنييلي، رئيس النادي السابق، الذي تعرض للحظر من اللعبة لمدة عامين.

وكانت النيابة أوصت في وقت سابق بخصم تسع نقاط من رصيد الفريق فيما يتعلق بهذه الفضيحة، والتي يزعم أن النادي قام فيها بتضخيم قيمة اللاعبين بشكل خاطئ، وقام بتحريف خسائره.

وأفلت يوفنتوس من كمين ضيفه مونزا، وصعد لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - 1، مساء الخميس، في دور الـ16 للمسابقة.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل مبكرًا عن طريق مويس كين في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ماتيا فالوتي لمصلحة مونزا في الدقيقة 24، غير أن فيدريكو كييزا، أضاف الهدف الثاني لفريق (السيدة العجوز) في الدقيقة 78، ليقوده لمواصلة مسيرته في البطولة.