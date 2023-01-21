السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن السعودى يوقف مواطنًا تحرش بفتاة فى مكة المكرمة (فيديو)

تحرش سعودي بفتاة
تحرش سعودي بفتاة في مكة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن سعودي ظهر في مقطع مصور يتحرش بفتاة بالمنطقة.

وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الصورة
بيان منطقة المكرمة

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمواطن سعودي يتحرش بإحدى الفتيات ليلًا في منطقة مكة المكرمة، معربين عن استيائهم من الحادث، كما طالبوا بسرعة القبض عليه.

يذكر أن عقوبة التحرش في السعودية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

مكة مكة المكرمة سعودي تحرش مواطن الأمن العام السعودي

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