الأمن السعودى يوقف مواطنًا تحرش بفتاة فى مكة المكرمة (فيديو)

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن سعودي ظهر في مقطع مصور يتحرش بفتاة بالمنطقة.

وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بيان منطقة المكرمة

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمواطن سعودي يتحرش بإحدى الفتيات ليلًا في منطقة مكة المكرمة، معربين عن استيائهم من الحادث، كما طالبوا بسرعة القبض عليه.

يذكر أن عقوبة التحرش في السعودية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.