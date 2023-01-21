ننشر أسماء متوفى و5 مصابين إثر حادث سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

حصلت "الدستور" على أسماء المصابين والمتوفي إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود محافظة أسوان، وجاءت الأسماء كالتالى:

محمد صلاح أمين، عمره 19 سنة، وإصابته كسر بالقدم اليسرى، وإبراهيم محمد علي، عمره 34سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيمن ونزيف بالمخ، وإسماعيل محمد علي، عمره 37سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم حسن علي، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالحوض، وعليان محمد إبراهيم، عمره 60 سنةوإصابته اشتباه كسر بالكاحل الأيسر، أما المتوفي مجهول الهوية حتى الآن نظرًا لتفحم الجثة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل الجثة إلى المشرحة لمعاينتها والعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ اللازم.

جدير بالذكر أنه لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارتين ربع نقل على طريق "إدفو- مرسي علم" بمحافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران بإحدى السياراتين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بحادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة ما أدى إلى اشتعال النيران بأحدهم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.