السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزج فى الدورى الألمانى

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه لايبزج 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

 

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 37 وتعادل لايبزج بهدف سجله مارسيل هالستتينبيرج في الدقيقة 52.

 

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع لايبزج رصيده إلى29 نقطة في المركز الثالث.

 

وهذا هو التعادل الخامس لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والفوز في عشر مباريات.

 

كما أصبح هذا التعادل هو الخامس أيضا للايبزج مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث.

بايرن ميونخ ريد بول لايبزيج الدورى الألماني تشوبو موتينج

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