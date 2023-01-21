كفيف يحقق مفاجأة ويفوز على لاعب شطرنج دولى بالدورى الممتاز فى الغربية

في مفاجأه من العيار الثقيل فى الدوري الممتاز للشطرنج فاز لاعب كفيف على لاعب دولي بمساعدة أحد المرافقين في الدوري الممتاز رجال، والمقام على مجموعتين بنظام دور واحد.

وشهدت مباراة سبورتينج كاسل وغزل المحلة مشاركة اللاعب الدولي الكفيف محمد حافظ زبيب ممثلًا لنادي غزل المحلة أمام اللاعب الدولي مصطفى حسن جودة، بحضور محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للعبة الشطرنج، واستعان «محمد حافظ » بأحد المرافقين في تحريك قطع الشطرنج، واستطاع في النهاية حسم المباراة لصالحه.

وأكد أنه يلعب بالإحساس والتخيل ويشعر أثناء اللعب بأنه يرى كل حركات القطع على الرقعة، وعندما يلعب يشعر بمتعة كبيرة جدًا، ولا يفرق معه الفوز أو الخسارة.

وأشار إلى أنه شارك في الكثير من المباريات قبل ذلك مع مبصرين، وهي بالنسبة له ليس فوز وخسارة وإنما متعة للعقل وللتخيل.

يذكر أن اليوم انطلقت مسابقة الدوري الممتاز «أ» رجال، في لعبة الشطرنج، والمقامة على مجموعتين، بنظام دوري من دور واحد تتكون كل مجموعة من ١٢ فريقًا، ويصعد الخمسة الأوائل من كل مجموعة إلى النهائيات ويشاركون في دوري النخبة الممتاز موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وهبوط فريقان من كل مجموعة إلى الممتاز «ب»، واستمرار عشرة فرق في الدوري الممتاز «أ» موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ويشارك في الدوري الممتاز «أ»، ١٢ فريقًا، وتجرى المنافسات في ١١ جولة، وتنتهي في ٥ مايو ٢٠٢٣، حيث أقيمت اليوم ٦ مباريات في المجموعة الأولى هي الحوار أمام البنك الأهلي، وسبورتينج كاسل أمام غزل المحلة، وبور فؤاد أمام دمنهور، والاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، والإبراهيمية أمام بنها، وزفتى أمام الشرقية.

كما أقيمت ٦ مباريات في المجموعة الثانية، هي مباراة مصر للتأمين أمام النجوم بالسادات، وهليوبولس أمام سكر الحوامدية، وشباب إمبابة أمام القناة بالإسماعيلية، وجزيرة الورد أمام المستقبل، و٦ أكتوبر أمام الرباط والأنوار، وسموحة أمام الصيد.