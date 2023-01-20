انفراجة جديدة فى أسعار الأعلاف.. والزراعة: «قرارات الإفراج الجمركى السبب»

أكد المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك انفراجة جديدة في أسعار الأعلاف والبيض والدواجن، حيث انخفض سعر طن الذرة من 14500 إلى 13700 جنيه للطن، كما انخفضت أسعار فول الصويا من 33 ألفا إلى 30 ألف جنيه للطن، بالتزامن مع قرارات الحكومة مؤخرًا، بالإفراج عن الأعلاف المحتجزة في المواني، الأمر الذي ينعكس على أسعار البيض والدواجن في الأسواق.

وقال "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أسعار البيض انخفضت إلى 83 جنيها لكرتونة البيض الأبيض و86 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، مُشيرًا إلى أن هناك كميات كبيرة من المعروض من البيض والدواجن.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على ضرورة تدخل الدولة واستيراد الذرة وفول الصويا مثلما استجابت وزارة التموين وأعلنت عن مناقصة عالمية لشراء الذرة ولا بد من استيراد الذرة الصفراء فول الصويا، كذلك أن تكون الحكومة رد فعل وتوريد الذرة والصويا بشكل مباشر لمزارع الإنتاج للقضاء على مافيا الاحتكار والتجار من المستوردين.