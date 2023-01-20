قرارات الحكومة خلال أسبوع (انفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 يناير2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة سوهاج، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات، فضلاً عن الموافقة على أن يتمتخصيص مساحة 0.88 فدان تقريباً ناحية الأحايوه بمركز أخميم، محافظة سوهاج، من الأراضي المملوكة للدولة لصالح المحافظةلاستخدامها في إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريباً ناحية مركز دار السلام؛لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.

إضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضي المملوكة للدولةلاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريباًكائنة ناحية مركز ومدينة إسنا، محافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطةمعالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريباً كائنة ناحية مركز ومدينة قوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحمايةالمُهاجرين والشهود، ووفقاً لنص مشروع القرار، يهدف الصندوق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجنى عليهم وحماية الشهودفى الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق بعض الاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق معالجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة، للمهاجرين المهربين والشهود والمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائمالمنصوص عليها في القانون.

كما تم اعتماد الموافقات الخاصة بإقامة عدد 56 مشروعا فى 11 محافظة على مساحة حوالي (2 ط، 53 ف)،وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب الموافقة على ضوابط منحصفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل، وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطيةالقضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانوناً، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمةجنائية وليست مخالفة إدارية.

وتضمنت القرارات أيضاً كما ذكر التقرير، الموافقة على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فىهذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنه وفقاً لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفيرما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراءالسلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء، فيما تمت الموافقة مبدئياً، لحينالمراجعة من مجلس الدولة، على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادى الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطاراتالمكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسى)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلكإدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر"، فيحين تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 55 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمنبياناً مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية. كما تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 12 يناير 2023، بالإضافة إلى الموافقة على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثريةلمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءاً من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض، فضلاً عن الموافقةعلى مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفى الفن الإسلامى، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها فيبينالى الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، خلال الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 إبريل 2023.

كما شملت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصرالعربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18450000 دولار لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ١٧٤.٣٣٧.٦٢٦ دولار، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، إلى جانب الموافقة على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومةالتعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، مرحلياً، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيدعلى أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والاطلاع على مختلف العمليات المطروحةمن خلالها، ونتائج البت والترسية.

يأتي هذا إلى جانب قرار بأن يكون يوم الخميس 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وكذلك الموافقة على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيهاً، وبذلكيصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلاً من سعر 1000 جنيه، الذي سبق الموافقة عليه.