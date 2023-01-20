وزير الرى يتابع مناسيب الترع والمصارف ومحطات الرفع بالفيوم

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عدة مشروعات للموارد المائية فى الفيوم، منها أعمال التأهيل الجارية بالجنابية اليمني الثانية لبحر امتداد قارون بمركز يوسف الصديق، والتي تخدم زمام ٤٦٠ فدانا وتمتد بطول ٢.٢٠ كيلومتر، حيث أثنى على جودة أعمال التأهيل والتبطين الجزئي لترعة الجنابية اليمني الثانية لبحر امتداد قارون.

كما وجّه الدكتور سويلم مسئولى الري بمحافظة الفيوم بالاستمرار فى متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، ومتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة، وسرعة رفع نواتج التطهيرات من على جسور الترع والمصارف.

وزير الرى يتفقد محطات المياه

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع العاملين بالوزارة على المجهودات المبذولة في العديد من القطاعات.

ولفت إلى أنه حريص على المرور بشكل شخصى على مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات، مؤكدا أن هذه الزيارات تُسهم في تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم، والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها طبقا للاشتراطات والقوانين المنظمة.

جولة وزير الرى

تحفيز العاملين المتميزين من خلال تعظيم الإيرادات الخاصة بمنافع وأملاك الرى

وعقب ذلك، تفقد الدكتور سويلم محطة البطس الجديدة بمركز طامية، والتى أوشكت أعمال إنشائها على الانتهاء، وتضم عدد ٣ وحدات بتصرف ١.٥٠ م٣/ث لكل وحدة، حيث وجّه سويلم بسرعة إنهاء إجراءات طرح عميلة توريد نظام إزالة الأعشاب والمخلفات أمام المحطة وعلى حوض المصرف، والتوجيه بصرف مكافأة للعاملين بالمحطة، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد ومكافأتهم على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرصه على تحفيز العاملين المتميزين من خلال تعظيم الإيرادات الخاصة بمنافع وأملاك الري.

تشغيل المحطة وتحقيق المناسيب الآمنة بالمصرف والبحيرة

تفقد محطة البطس

كما أجرى الدكتور سويلم حوارا مع العاملين بالمحطة، واستمع إلى مطالبهم مثل وجود عجز فى العمالة، مشيرا إلى أنه يجرى حصر أعداد العمالة على مستوى الوزارة وتصنيفها وفقا للتخصصات وتحديد مواقع العجز والزيادة، وتنفيذ التدريب التحويلى لسد عجز العمالة فى بعض المواقع.

كما تفقد سويلم محطة رفع "بطس سعيد"، والتي تقوم برفع المياه من مصرف بطس سعيد إلى بحيرة قارون، وذلك للاطمئنان على تشغيل المحطة وتحقيق المناسيب الآمنة بالمصرف والبحيرة.

تفقد تأهيل الترع

وتقوم محطة البطس الجديدة برفع مياه الصرف الزراعى من مصرف البطس، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصرف وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد إعادة الخلط مع مياه الرى لتحسين حالة الرى بمساحة ١٢ ألف فدان على ترع كوم أوشيم والجمهورية ونهاية بحر وهبي المياه و٢٢٦٠ فدانا أخرى بأراضى الخريجين.